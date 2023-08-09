إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقرى الفيوم لتحسين الضغوط

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، مواصلة الشركة لجهودها لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الضغوط بالقرى والعزب نهايات الشبكات أو ذات المنسوب المرتفع، والتي تتأثر بضعف الضغوط خلال فصل الصيف.

وأوضح النجار، أنه جارٍ تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى الشيمي، الشركة بمركز الفيوم، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين من ضعف ضغوط مياه الشرب خلال فصل الصيف كونهما نهايات شبكة المياه بمركز الفيوم، علاوة على كثافة استهلاك مياه الشرب خلال فصل الصيف خاصة مع درجات الحرارة المرتفعة، حيث يتم تنفيذ خط مياه بطول ١.٥ كم قُطر ٤ بوصة بقرية الشركة، وتنفيذ خط مياه بطول ١.٥ كم قُطر ٦ بوصة بلاستيك بقرية الشيمي التابعة لأبو السعود بمركز الفيوم.

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال مد وتدعيم بقرى البسيونية، ومناشي العرب، وصالح جمعة، والبري، وسليم رشدي، وشكيب وسلطان بهنس بطول ١٥ كم أقطار مختلفة.

وفي سياقٍ متصل، أشار إلى أن الشركة تستقبل كل شكاوى واستفسارات المواطنين عن طريق الخط الساخن بالشركة ١٢٥ من أي تليفون أرضي، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة على "الفيسبوك".

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