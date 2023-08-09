الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إيقاف فورى لمخالفة بناء بأحد العقارات فى الشروق (صور)

صوره من الحدث
صوره من الحدث

تمكنت لجنة الإزالة الفورية بمشاركة قوة من قسم شرطة التعمير بالشروق، من إيقاف مخالفة بناء فى مهدها، تمثلت فى قيام صاحبها بالشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.

وأوضح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن اللجنة قامت بإيقاف الأعمال فى مهدها فور وجود مواد البناء المعدة لغرض المخالفة والشروع فى التنفيذ وذلك بقطعة أرض سكنية بالحى الثالث شرق، وكذلك إزالة الشدة الخشبية.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق إلى أنه تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.

وأهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضى الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

 

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