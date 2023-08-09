محافظ أسيوط ورئيس جامعة الأزهر يبحثان سبل التعاون ودعم المشروعات القومية

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة اليوم الأربعاء، الدكتور سعد جمعة داوود، رئيس جامعة الأزهر، على هامش زيارته لفرع جامعة الأزهر بأسيوط؛ لبحث سبل التعاون المشترك في دعم المشروعات القومية والتنموية والتي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا.

جاء ذلك تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتفعيل سبل المشاركة المجتمعية والاستفادة من الخبرات العلمية التي تذخر بها جامعة الأزهر وبحضور الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، ومحمد عبدالخالق، أمين عام جامعة الأزهر ولفيف من عمداء كليات جامعة الأزهر.

وأشاد محافظ أسيوط، بقيادات جامعة الأزهر، وبدور الجامعة في بناء الإنسان المصري ودعم خطط التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وما تذخر به من خبرات علمية لأساتذة الجامعة وتفعيل دورها في المشاركة المجتمعية والمساهمة في المبادرات الرئاسية وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودعم المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها المحافظة في كل القطاعات، بالإضافة إلى الدور التوعوي لجامعة الأزهر وخاصة حملاتها في برامج محو الأمية وبرامج مواجهة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى الدعم الذي توليه المحافظة لفرع جامعة الأزهر وطلابها من خلال أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع والطرق المؤدية للجامعة وتطوير منظومة الإضاءة وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع كل شركات الخدمات.

وأعرب رئيس جامعة الأزهر، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسيوط وتعاونه الكامل مع فرع الجامعة بالمحافظة ومشاركته في كل الفعاليات والبرامج التي تنفذها المحافظة لمواجهة بعض القضايا المجتمعية ونشر الثقافة والمعرفة، معلنًا عن دعمه الكامل لجميع مبادرات الوزير المحافظ لتطوير المحافظة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الدعم الفني والاستشارات والمساهمة في مشروعات التنمية بالمحافظة، وفي نهاية اللقاء تبادل المحافظ ورئيس جامعة الأزهر الدروع التذكارية.

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