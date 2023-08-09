مفاجأة.. أوسوريو غير مقتنع بسيف الجزيري ولا يُمانع في رحيله عن الزمالك

فجر مصدر داخل نادي الزمالك، مفاجأة بشأن مستقبل التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول، مع الأبيض.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن "الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق غير مقتنع من الأساس بسيف الجزيري ويشركه لأنه لا يجد بديل له".

وتابع "أوسوريو غير مقتنع بالجزيري وناصر منسي ولا مشكلة لديه في رحيل الثنائي، حال إبرام تدعيمات جديدة على مستوى خط الهجوم".

وأضاف "أوسوريو يرغب في تواجد مهاجم بمواصفات خاصة يلعب كمهاجم صريح أو ٩.٥، بما يخدم طريقة المدرب داخل الملعب".

وواصل "أوسوريو أخرج البنيني سامسون من حساباته بشكل كامل في الفترة الماضية، وغير مقتنع به منذ قدومه".