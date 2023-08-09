الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مفاجأة.. أوسوريو غير مقتنع بسيف الجزيري ولا يُمانع في رحيله عن الزمالك

سيف الجزيري
سيف الجزيري

فجر مصدر داخل نادي الزمالك، مفاجأة بشأن مستقبل التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول، مع الأبيض.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن "الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق غير مقتنع من الأساس بسيف الجزيري ويشركه لأنه لا يجد بديل له".

وتابع "أوسوريو غير مقتنع بالجزيري وناصر منسي ولا مشكلة لديه في رحيل الثنائي، حال إبرام تدعيمات جديدة على مستوى خط الهجوم".

وأضاف "أوسوريو يرغب في تواجد مهاجم بمواصفات خاصة يلعب كمهاجم صريح أو ٩.٥، بما يخدم طريقة المدرب داخل الملعب".

وواصل "أوسوريو أخرج البنيني سامسون من حساباته بشكل كامل في الفترة الماضية، وغير مقتنع به منذ قدومه".

الزمالك سيف الدين الجزيري الجزيري خوان كارلوس أوسوريو أوسوريو

الأكثر قراءة

تشييع جنازة الفنانة منحة زيتون بحضور وفد من نقابة المهن التمثيلية

رحيل جماعى.. لاعبو الزمالك يطالبون بفسخ عقودهم بسبب المستحقات

مجلس الوزراء يصدر 7 قرارات اليوم

شيخ قبيلة بقرية الروضة: قصاصو الأثر كلمة السر فى تطهير سيناء

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العفادرة بتكلفة 1.6 مليار جنيه

مصير كارثي لسيدة حاولت سرقة طفلة بمسجد أثري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟