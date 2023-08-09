الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص في انقلاب "ميكروباص" على طريق أبوسمبل بأسوان

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ميكروباص بطريق مدينة أبوسمبل السياحية جنوب المحافظة، وتحديدًا عن الكياو 220، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية.

وتبين أن المصابين هم كلاً من: أيمن مصطفى سيد، عمره  41 سنة، من محافظة الإسكندرية، وإصابته اشتباه كسر بالضلوع، وأدهم ماجد رياض، عمره 33 سنة، وإصابته كدمات وسحاجات بالرأس، وإبراهيم عادل عبدالباري، من محافظة الإسكندرية، عمره 30 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالكتف الأيسر والذراع الأيسر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

إجراء الفحوصات الطبية إسعاف إصابة 3 أشخاص الإسعاف لنقل المصابين انقلاب سيارة ميكروباص حادث انقلاب سيارة

الأكثر قراءة

تشييع جنازة الفنانة منحة زيتون بحضور وفد من نقابة المهن التمثيلية

مجلس الوزراء يصدر 7 قرارات اليوم

مدن أمريكية تغرق في الظلام.. الأعاصير تطيح بشبكات الكهرباء في الولايات المتحدة

رحيل جماعى.. لاعبو الزمالك يطالبون بفسخ عقودهم بسبب المستحقات

مصير كارثي لسيدة حاولت سرقة طفلة بمسجد أثري

حبس المتهم بإطلاق النار على شاب فى المقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟