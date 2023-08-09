إصابة 3 أشخاص في انقلاب "ميكروباص" على طريق أبوسمبل بأسوان

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ميكروباص بطريق مدينة أبوسمبل السياحية جنوب المحافظة، وتحديدًا عن الكياو 220، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية.

وتبين أن المصابين هم كلاً من: أيمن مصطفى سيد، عمره 41 سنة، من محافظة الإسكندرية، وإصابته اشتباه كسر بالضلوع، وأدهم ماجد رياض، عمره 33 سنة، وإصابته كدمات وسحاجات بالرأس، وإبراهيم عادل عبدالباري، من محافظة الإسكندرية، عمره 30 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالكتف الأيسر والذراع الأيسر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.