"المرة دي هتحرم".. علق ابنه في المروحة لتأديبه فمات بين يديه بالجيزة

«كنت عايز أدبه.. كل شوية يسيب البيت أنا غلبت معاه وكل ما اعاتبه يقولي مش هعمل كده تاني ويكذب.. فقولته المرة ديه هتحرم».. لم يجد أب أي وسيلة لتأديب أبنه سوى الجلد والتعليق بالسقف ظنًا منه أنه يفعل الخير له لكن الكارثة أنه مات في يده.

اعترافات المتهم : غلبت معاه

قال المتهم رمضان كريم، 30 سنة، سائق توك توك: «اللي حصل أن أنا ابني يوسف خد 25 جنيه من مرات أخويا علشان يروح يشتري حواوشي وكيس شيبسي ومرجعشي وبعدين جالي تليفون تاني يوم الصبح من خاله في الخصوص بالقليوبية، وبيعرفني أن يوسف عندهم وقالي تعالي خده».

وتابع المتهم: «أنا قولتله خاليه عندك، ومراتي راحت تجيبه تاني يوم، ولما عرفت أنهم رجعوا روحت البيت مضايق وتعبان وزعلان من اللي عامله، وكنت عايز أدبه علشان هو شقي وفضحني وبيسيب البيت كتيروأنا غلبت معاه».

علقته في السقف

واستطرد المتهم في اعترافاته: «لما رجعت البيت سألت عليه وعرفت أنه نتيم فدخلت صحيته من النوم وقعدت اعاتب فيه واشتم فيه ويوسف قالي خلاص يا بابا دي أخر مرة ومش هعمل كده تاني، فقلتله أنت كذاب وضحكت عليا كتير قبل كده، وبتعمل نفس الحركة وأنا مش هصدقك تاني، وقولتله المرة دي هأدبك بجد علشان تحرم تعمل كده تاني، فقلعته هدومه اللي كان لبسها وخليته بالشورت وربط أيديه ورجليه بإيشارب ونزلت جبت سير قديم من التوك توك وسلم خشبي وطلعتله تاني وروجت جايب حبل وربطه، وربط الحبل في المروحة وعلقته في السقف، وضربته على ظهره وباطنه وجسمه كتير وحس بتعب كتير مقدرش ياخد نفسه».

قطع النفس

وقال: «أنا لقيته عايز يشرب مياه ومش قادر يأخد نفسه خليت أمه تجيب ميه وكملت ضرب فيه وبعدين حسيت أنه قطع النفس، فنزلته ونيمته على السرير لقيته بيعمل صوت خشن أووي وبعدها روجت جبتله دكتور قالي أن فاقد الوعي ومش بينطق، تاني يوم الصبح جبت ليه دكتور الصحة وكشف عليه وعمل تقرير وقالي روح قسم أوسيم وهات تصريح من هناك وروحت أنا وأخويا وسألوني هناك أبنك ماله وإصاباته من أيه، فكذبت عليهم علشان كنت خايف بس حكيت اللي حصل".

لعب بلاستيشن

وتبين أن المتهم 30 سنة، سائق توك توك، وجرد نجله من ملابسه وتعدى عليه بالضرب بسبب أخذه أموال من زوجة عمه واللعب بها في محل ألعاب الكترونية وتغيبه عن المنزل، وبمجرد عودته تعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ، وتم التحفظ على جثة الطفل عارية ومليئة بالإصابات والكدمات، وتم اقتياد المتهم، وعرضه على النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.