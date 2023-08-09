الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تتابع مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع مبنى ديوان عام المحافظة

محافظ دمياط
محافظ دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع الدورى لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع.

وتناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف المتعلقة بنسب التنفيذ للمشروع وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه بمشروع تطوير كورنيش بطول ١٤٠٠ متر بداية من حديقة بنت الشاطئ وحتى نقابة المهندسين وأيضًا إنشاء النصب التذكارى للشهداء.

وناقشت "الدكتورة منال عوض" الخطة الخاصة بالمرحلة المقبلة، بجميع مكونات المشروع وذلك لاستكمال خطة العمل بالتوازى، وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل، حيث أكدت مجددًا على الإسراع بمعدلات التنفيذ بتلك الخطة وذلك نظرًا لأهمية هذا الطريق ورفع المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال بشكل دورى.

وأكدت "محافظ دمياط" على ضرورة الالتزام بالمواصفات المحددة خلال التنفيذ وذلك لإنشاء مبنى حكومى متكامل كما بحثت خطة تجهيزه كمبنى أخضر ذكى وفقًا لعدد من المعايير، موجهة بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من مركز السيطرة تمهيدًا لتجهيزه بالأجهزة المطلوبة وتشغيله.

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