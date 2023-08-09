"التخطيط": زيادة صافي احتياطيات النقد الأجنبي لـ34.8 مليار دولار

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر شهدت زيادة كبيرة في صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي لمدة أحد عشر شهرًا متتالية، لتصل إلى 34.8 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2023، ويوفر هذا النمو للبلد حاجزًا ضد الصدمات الخارجية، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، بالإضافة إلى نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 52%، حيث بلغ 2.4 مليار دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2022/2023 ارتفاعًا من 1.6 مليار دولار في الربع المقابل من العام السابق.

وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر جاءت مدفوعة بزيادة قدرها 10% في إجمالي التدفقات للداخل التي بلغت 5.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23، مقابل 5.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام السابق، علاوة على ذلك، انخفض إجمالي التدفقات الخارجة بنسبة 9%، حيث انخفضت من 3.7 مليار دولار لـ 3.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

وأضافت الوزارة، أن هناك انتعاش محتمل فى النشاط الاقتصادي، مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات التحويلية لأعلى مستوى له في 22 أشهر في يونيو 2023، وكان هذا التحسن مدفوعًا بزيادة الإنتاج والطلبيات الجديدة، لافتة إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروعات بنية تحتية بقيمة إجمالية تبلغ 247 مليار جنيه، اعتمادًا على سلع محلية بهدف التخفيف من النقص الحالي في العملات الأجنبية وتقليل الضغوط على الاختلالات الخارجية ، وبالتالي انخفاض الواردات المتعلقة بتلك المشاريع.

وتوقعت التخطيط، استمرار الاتجاه التصاعدي لقيمة الودائع الأجنبية بعد أن أصدر البنك الأهلي المصري وبنك مصر الدولار الأمريكي لأجل 3 سنوات، والتي ارتفعت نسبتها من 14.78% في مايو 2022 إلى حوالى 21.08% في مايو 2023، مدفوعًا بزيادة ودائع الادخار من قبل القطاع المنزلي.