الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد": طقس حار رطب نهاراً مائل للحرارة ليلاً غداً.. والعظمى بالقاهرة 33

طقس حار
طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الخميس  حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
العاصمة الادارية 34 25
6 اكتوبر 34 25
بنهــــا 33 24
دمنهور 33 24
وادى النطرون 34 23
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 34 25
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 33 25
طنطا 33 24
دمياط 32 25 
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 35 24
السويس 35 25
العريش 33 24
رفح 32 24
رأس سدر 40 26
نخل 38 17
كاترين 33 16
الطور 36 24
طابا 36 25
شرم الشيخ 40 30
الاسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 25
السلوم 32 24
سيوة 36 23
رأس غارب 39 29
الغردقة 41 30
سفاجا 39 29
مرسى علم 40 30
شلاتين 40 31
حلايب 37 30
أبو رماد 38 30 
رأس حدربة 37 29
الفيوم 36 24
بني سويف 37 24
المنيا 37 23
أسيوط 39 25
سوهاج 41 27
قنا 42 28
الأقصر 43 29
أسوان 43 29
الوادى الجديد 45 30
أبوسمبل 43 30
 

الأرصاد الوجه البحري رياح إرتفاع الموج درجات الحرارة مصر

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