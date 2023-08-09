السيطرة على حريق فى شقة سكنية بأرض اللواء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع أحمد البنا بمنطقة أرض اللواء.

تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا مفاده نشوب حريق داخل شقة سكنية فى شارع أحمد البنا بمنطقة أرض اللواء.

انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أنه شب في شقة سكنية فى شارع أحمد البنا بمنطقة أرض اللواء.

جرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.