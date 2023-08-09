الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: اتفاقية تصدير الحبوب تحولت إلى حرب باردة

جريدة الدستور

علّق حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، على أزمة اتفاقية تصدير الحبوب، مؤكدًا أنه رغم كونها أزمة إنسانية إلا أنها تحولت إلى حرب باردة بين القوى الكبرى بالعالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "فشل الاتفاقية يعني فشل تصدير 33 مليون طن من الحبوب الغذائية عبر الموانئ الأوكرانية، الأمر الذي يترتب عليه أزمة إنسانية كبرى وتؤكد إنعدام الأمن الغذائي وتلحق الضرر بملايين الأشخاص".

وعن إمكانية توقع حد فاصل لأزمة اتفاقية الحبوب، أضاف: "الأمور خرجت عن السيطرة تمامًا بين أوكرانيا وروسيا والغرب، ولا يمكن فصل قضية الأمن الغذائي عن أزمة استمرار العملية العسكرية الروسية الأوكرانية.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية: "كان على الطرفين الفصل بين الأمور العسكرية وقضية الأمن الغذائي ولكن آثر كلا الطرفين مصلحتهما الشخصية في كونهما أن يصبحا هو الرقم الأكبر في المعادلة وصاحب التأثير الأكبر على العالم في اتفاقية الحبوب دون النظر إلى المعاناة الحقيقية والأزمة الإنسانية التي تلحق بالعالم".

اتفاقية تصدير الحبوب روسيا أوكرانيا الحبوب الغذائية أزمة انسانية

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تقرير تفريغ الكاميرات بغرق 3 شقيقات بمياه النيل بالمعادى

6 عروض للتعاقد مع أحمد قندوسي.. ولجنة التخطيط بالأهلي تُطالب اللاعب بحسم موقفه

مصاريف الجامعات الأهلية 2023 وموعد إعلان تنسيق الكليات

قرار من النيابة بشأن انقلاب سيارة سيدة فى المقطم

الشهود في اعتداء مدمن على شقيقته بالمعصرة: "سحلها وجرها من شعرها"

محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان لبحث سبل التعاون بين البلدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

" االسقا مات " .. وعاش " الملك "

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟