نوتنجهام فوريست يضم حارس أرسنال حتى 2027

أعلن نادي نوتنجهام فوريست الإنجليزي رسميًا اليوم الأربعاء، ضم حارس المرمى الأمريكي مات تيرنر لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأكد النادي ضم صاحب الـ 29 عامًا بعقد حتى عام 2027، في صفقة قدرت بـ 10 ملايين جنيه إسترليني قادمًا من أرسنال.

#NFFC is delighted to announce the signing of @USMNT international Matt Turner 🇺🇸 — Nottingham Forest (@NFFC) August 9, 2023

وكان تيرنر انتقل لأرسنال في فبراير من العام الماضي، بعقد طويل الأمد قادمًا من نادي نيو أنجلد ريفولشن الأمريكي.

وشارك تيرنر مع أرسنال الموسم الماضي في 7 مباريات وخرج بشباك نظيفة في 5 لقاءات بالدوري الأوروبي.

وقال تيرنر في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:“إنه شعور رائع أن أكون هنا، إنه شيء أتطلع إليه حقًا ، إنه تحدٍ كبير وخطوة رائعة في مسيرتي”.

وأضاف:"عندما سمعت أن هناك اهتمامًا بإحضاري إلى هنا ، شعرت أنه مناسب لعائلتي ، شعرت بالراحة عندما تحدث معي وكيل أعمالي حول هذا الأمر وشعرت بأنها الخطوة الصحيحة بالنسبة لي الآن".