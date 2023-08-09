الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نوتنجهام فوريست يضم حارس أرسنال حتى 2027

مات ترنر
مات ترنر

أعلن نادي نوتنجهام فوريست الإنجليزي رسميًا اليوم الأربعاء، ضم حارس المرمى الأمريكي مات تيرنر لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأكد النادي ضم صاحب الـ 29 عامًا بعقد حتى عام 2027، في صفقة قدرت بـ 10 ملايين جنيه إسترليني قادمًا من أرسنال.

وكان تيرنر انتقل لأرسنال في فبراير من العام الماضي، بعقد طويل الأمد قادمًا من نادي نيو أنجلد ريفولشن الأمريكي.

وشارك تيرنر مع أرسنال الموسم الماضي في 7 مباريات وخرج بشباك نظيفة في 5 لقاءات بالدوري الأوروبي.

وقال تيرنر في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:“إنه شعور رائع أن أكون هنا، إنه شيء أتطلع إليه حقًا ، إنه تحدٍ كبير وخطوة رائعة في مسيرتي”.

وأضاف:"عندما سمعت أن هناك اهتمامًا بإحضاري إلى هنا ، شعرت أنه مناسب لعائلتي ، شعرت بالراحة عندما تحدث معي وكيل أعمالي حول هذا الأمر وشعرت بأنها الخطوة الصحيحة بالنسبة لي الآن".

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