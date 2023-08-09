المجتمعات العمرانية تخصص من حصتها 162 فدانًا بمنطقة الحزام الأخضر للمستثمرين والمطورين

خصصت المجتمعات العمرانية الجديدة، 162 فدانا بما يعادل 680400 متر مربع بحوض رقم "19" من حصتها بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للطرح أمام المستثمرين والمطورين العقاريين لتنفيذ نشاط عمراني متكامل على أن يتم احترام الطرق القائمة بالمنطقة ضمن المخطط.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، السعر التقديري للمتر بمنطقة الحزام الأخضر والذي يصل لنحو 2000 جنيه.

ومن جهته، قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن نسبة البنية على أرض المشروع لا تزيد على 15% من إجمالي مساحة قطعة الأرض وتشمل الإسكان والخدمات ولا تزيد نسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية الصغيرة عن 40% للفيلات المنفصلة و45% للفيلات شبه المتصلة والنماذج السكينة والفيلات الرباعية بما لا يتجاوز في الإجمالى نسبة البنائية المقررة للمشروع 15%، موضحا أنه يتم الالتزام بتوفير انتظار سيارات طبقا للكود المصري.

وأشار إلى أنه يتم استكمال نسبة سداد حتى 25% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي والتي تتمثل في 5% تم سدادها ونسبة الـ20% تلزم الشركة بسدادها خلال 60 يوما من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات الجديدة على التخصيص، بالإضافة إلى نسبة 1% مصاريف إدارية وإضافة 0.5% لصالح مجلس الأمناء.

واستكمل أنه يتم سداد باقي الـ75% من قيمة الأرض بالدولار من الخارج على 3 أقساط سنوية متساوية، وتتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير لتحديد سعر المتر المربع لقطعة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص على أن يتم احتساب الأقساط بالجنيه المصري محملة بالفوائد البنكية المعلنة من البنك المركزي المصري، ويتم السداد بالمعادل بالدولار لكل من القسط وفائدته بسعر اليوم استحقاق القسط وذلك من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى نسبة 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.