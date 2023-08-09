6 عروض للتعاقد مع أحمد قندوسي.. ولجنة التخطيط بالأهلي تُطالب اللاعب بحسم موقفه

طلبت لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، من الجزائري أحمد قندوسي لاعب وسط الفريق الأول بالنادى الأهلي، بحسم موقفه والاختيار ما بين العروض التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة، للخروج على سبيل الإعارة لمدة موسم، بناءً على وجهة نظر السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وقال مصدر لـ"الدستور"، إن أمير توفيق مدير التعاقدات، تلقى 6 عروض في الفترة الأخيرة من أجل استعارة "قندوسي" من أندية محلية (فاركو والجونة وزد إف سي)، وأندية عربية (العربي الكويتى وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة الجزائري).

وأضاف المصدر، أن لجنة التخطيط وافقت على طلب كولر بخروج اللاعب إعارة لمدة موسم، بعد الاقتراب من التعاقد مع مهاجم في الميركاتو الصيفي، وضم المغربي رضا سليم، في ظل أن لائحة اتحاد الكرة، التي لا تُجيز لأى فريق سوى ضم 5 لاعبين فقط لصفوفه محترفين، والأهلي يضم حاليًاكلًا من: بيرسي تاو وعلي معلول وأليو ديانج ورضا سليم وأحمد القندوسي، وبالتالي يحتاج لخروج الأخير، في ظل المفاوضات المتقدمة للتعاقد مع مهاجم جديد.

وأشار إلى أن اللاعب ووكيله يدرسوا الموقف له من تلك العروض؛ سواء بالانتظار للرحيل مجانًا في حالة رفعه من القائمة أو وضعه على قائمة الإنتظار لشهر يناير المقبل.

وأوضح أن هناك محاولات لتسويق اللاعب وإنهاء إعارته والابتعاد عن فسخ تعاقده، خاصة أن هناك قناعة كبيرة بإمكانياته الفنية والبدنية، ولكن رغبة كولر في ضم مهاجم وراء فكرة خروجه موسم على سبيل الإعارة.

وكان وليد سليمان مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي أنهى كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الإعداد الخاص بفرق الشباب والناشئين، والذي يقام في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.