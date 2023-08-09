محافظ الوادي الجديد: النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام 2023 - 2024

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، النزول بسن القبول للصف الأول الإبتدائي للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ لمدة شهرين، وذلك استجابةً لمطالب العديد من أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالصف الأول الإبتدائي.

وأوضح المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تقرر النزول بالسن لمواليد الفترة من ٢ أكتوبر ٢٠١٧ حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ (شهرين فقط)، بجميع الإدارات التعليمية حسب الأماكن الشاغرة، ولا يتم تحويل التلميذ منها قبل مرور عام دراسي كامل، على أن يكون آخر موعد لتلقي ملفات القبول الخميس ٢٤ أغسطس الجاري.