محافظ الوادي الجديد يوجه بإعداد دراسة لتوصيل المرافق لتقسيمات أراضي الجمعيات

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بحصر كافة المنشآت الموجودة بنطاق المناطق الصناعية والحرفية والاستثمارية بمدينة الخارجة، مع بيان موقف تشغيل كل مُنشأة وجدية تشغيلها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز.

وكلف المحافظ الوحدة المحلية بإعداد دراسة لتوصيل المرافق لتقسيمات أراضي الجمعيات بالمنطقة المجاورة، بالتنسيق مع الجمعيات الجادة في سداد تكلفة توصيل المرافق داخل التقسيم.

كما تابع خلال الجولة، استكمال أعمال تطوير المدينة الشبابية بالخارجة، موجهًا بسرعة الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية وحمام السباحة والمعسكر الكشفي الملحق.

كما تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال تجهيز مقر فرع المعهد القومي للغات التابع للقوات المسلحة، الجاري إنشاؤه بالمبنى الكائن خلف ديوان عام المحافظة، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه يجري حاليًا الانتهاء من التشطيبات الداخلية للقاعات والمعامل، استعدادًا لأعمال الفرش والتأثيث وتركيب أجهزة الحاسب الآلي و الشاشات اللازمة، مشيرًا إلى أن المعهد يضم ٤ معامل للتدريب تتسع لـ ٦٠ متدربًا، بالإضافة إلى قاعة مُجهزة للاختبارات، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات والإعلان عن البرامج التدريبية المقررة.