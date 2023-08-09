الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: تعديلات قانون الاستثمار تساعد على إقامة مشروعات أكبر

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم

اعتبر الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٣ بالتعديلات الجديدة على قانون الاستثمار؛ وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها بمثابة ضربة البداية الحقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر خاصة أن تعديلات القانون تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

وقال "سليم" في بيانٍ أصدره اليوم، إن تعديلات قانون الاستثمار عالجت مسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وتستهدف منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، إضافة إلى أنها جعلت جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه تتمتع بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، كما يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تعديلات القانون بها آلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون كما يتوسع القانون في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وأكد النائب أن القانون توسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لهذا التعديل في الاهتمام بتشجيع مثل هذه المشروعات المهمة.

وأعرب سليم، عن ثقته التامة فى أن تعديلات قانون الاستثمار سيكون لها آثارها الإيجابية والكبيرة على النشاط الاقتصادي والاستثماري في مصر خلال المرحلة القادمة سواء فيما يتعلق بإنشاء المشروعات الاستثمارية الجديدة فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية وغيرها أو التوسع فى المشروعات الاستثمارية القائمة، مطالبًا من الحكومة ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة الترويج الجيد وعلى نطاق واسع خاصة على المستويين الإقليمي والعالمي لتعديلات قانون الاستثمار حتى يحقق جميع أهدافه.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور محمد سليم الخريطة الاستثمارية الرئيس المشروعات الاستثمارية تشجيع الاستثمار تعديلات قانون الاستثمار

الأكثر قراءة

مأساة فتاة أمام جهات التحقيق: والدى باعنى عشان المخدرات وزوجى حاول قتلي

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

محافظ مطروح: إنشاء وتطوير 72 مدرسة بتكلفة 685 مليون جنيه خلال 3 سنوات

الإحصاء: 11.7 مليون سائح زاروا مصر بإيرادات 10.7 مليار دولار

19 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة صاحبة قناة "أم زياد وهبة" على اليوتيوب

بعد صدور قرار جمهوري بتعينه.. من هو الدكتور حسام صلاح العميد الجديد لطب قصر العيني؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟