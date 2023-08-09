الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العائلة المالكة تُجرّد الأمير هاري من الألقاب الملكية

الأمير هاري
الأمير هاري

أزال قصر باكنجهام الألقاب الملكية للأمير هاري، وجرده من لقب "صاحب السمو الملكي"، ورفعه من الموقع الرسمي للعائلة المالكة، بعد 3 سنوات من تخليه عن واجباته الملكية والحياة العامة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه بموجب شروط اتفاقية ميجست 2020، قال القصر إن هاري وميجان ماركل يمكن أن يحتفظا بلقب صاحب السمو الملكي لكن لن يُسمح لهما باستخدامهما بعد التنحي عن منصبهما كأحد كبار أفراد العائلة المالكة.

أخطاء فنية

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أنه بالرغم من ذلك فقد أشارت بعض الصفحات من الموقع الملكي عن طريق الخطأ إلى هاري باعتباره صاحب السمو الملكي على مدى السنوات الثلاث الماضية.

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ولفتت التقرير، إلى أنه تم منح دوق ساسكس اللقب مرتين على صفحة ملفه الشخصي، ولكن منذ يوم الجمعة تمت إزالة أي ذكر له الآن.

في بيان صدر يوم 18 يناير 2020 ، قال قصر باكنجهام: "لن تستخدم عائلة ساسكس ألقاب صاحب السمو الملكي الخاصة بهم لأنهم لم يعودوا أعضاء عاملين في العائلة المالكة".

وأوضحت الصحيفة، أنه تم أيضًا تغيير عدد كبير من الأخطاء الأخرى على الموقع - بما في ذلك خطأ يشير إلى أن الأمير هاري ، 38 عامًا، كان الأمير لويس البالغ من العمر خمس سنوات.

وأشارت إلى أن الموقع أزال سيرة ميجان ماركل الملكية الرسمية وتم تجريدها من لقب صاحبة السمو الملكي قبل 3 سنوات، ومع ذلك ، فقد ظل الأمير هاري موجودًا في بعض أقسام الموقع الملكي، بما في ذلك اقتباس من خطاب ألقاه في عام 2019.

تشير السيرة الذاتية للصفحة، التي توضح تفاصيل كبار أعضاء العائلة المالكة وخلفية واجباتهم، الآن إلى ميجان، بصفتها "هي" أو "الدوقة"، بدلاً من "صاحبة السمو الملكي".

وجرى نقل تفاصيل تعليم دوقة ساسكس وحياتها المهنية وارتباطاتها الملكية من صفحة "حول" الخاصة بها إلى قسم للسيرة الذاتية، كما تم أيضًا نقل التفاصيل الموصوفة سابقًا للأنشطة الخيرية لميجان إلى جزء "العمل الخيري" من صفحة العائلة المالكة، ولكن لا يزال لدى بقية أفراد العائلة المالكة، بما في ذلك دوق ساسكس، سيرة ذاتية.

صرح متحدث باسم قصر باكنجهام: "يتم تحديث الموقع بشكل منتظم ليعكس عمل أفراد العائلة المالكة".

وأثار هاري الدهشة في وقت سابق من هذا العام عندما ظهر في وثائق المحكمة باسم "صاحب السمو الملكي الأمير هنري تشارلز ألبرت ديفيد" - وهو استخدام نادر لللقب الذي يحتفظ به ولكن لا يُسمح له باستخدامه، ومع ذلك ، قال المدافعون عن الدوق إنه من المعتاد استخدام الأسماء الكاملة في وثائق المحكمة.

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هاري الأمير الملكية العائلة المالكة الحياة العامة باكنجهام قصر

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