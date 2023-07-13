"احتياطي".. سيرة الأمير هاري تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعًا لعام 2023

بدأت مبيعات الكتب غير الخيالية للبالغين بداية بطيئة هذا العام، متأخرة عن الأعمال الخيالية للبالغين والشباب، حسبما أفاد موقع Book scan، لكن السيرة الذاتية للأمير هاري "احتياطي" غيرت كل ذلك عندما أصبحت أحد أسرع الكتب غير الخيالية مبيعًا للبالغين منذ عام 2004، وواحدة من أفضل ثلاثة كتب مبيعًا في مبيعات الأسبوع الأول.

السيرة الذاتية للأمير هاري

احتلت السيرة الذاتية للأمير هاري رقم 1 في قائمة عناوين الكتب غير الخيالية الأكثر مبيعًا حتى الآن هذا العام، حيث تم بيع أكثر من مليون نسخة مطبوعة من مذكراته المكونة من 400 صفحة في الولايات المتحدة.

يلقي الكتاب نظرة على الوريث الاحتياطي، الذي أصبح الآن الخامس في ترتيب ولاية العرش البريطاني، وكشف عن أن هاري بدأ في تعاطي المخدرات بكثافة في سن 17 عامًا، وقتل أكثر من عشرين من مقاتلي العدو في أفغانستان، وأنه وشقيقه طلبا من والده الملك تشارلز الثالث عدم الزواج من زوجته الحالية الملكة كاميلا باركر.

كتب مساعدة الذات

فضلًا عن عمل الأمير هاري، ضمت قائمة الأكثر مبيعًا كتب مساعدة الذات التي صعدت بقوة بين عامي 2013 و 2019، حيث ارتفعت من 30897 عنوانًا منشورًا إلى 85253 عنوانًا.

وذكر موقع Book scan أن الكتب التحفيزية والملهمة كانت أكثر الموضوعات شيوعًا في فئة المساعدة الذاتية، تليها الكتب التي تركز على الإبداع، فلا تزال كتب مساعدة الذات تحظى بشعبية كبيرة على مدى عقد من الزمان، إذ وصلت أربعة من خمسة كتب غير خيالية لقائمة الأكثر مبيعًا هذا العام، والتي تقدم موضوعات لمساعدة القراء على التعامل مع الصدمات، وكسر العادات السيئة والسيطرة على حياتهم اليومية.

وجاءت الكتب الخمسة كالتالي:

"احتياطي" للأمير هاري، والذي نُشر عام 2023. (تم بيع 1،174،137 نسخة مطبوعة

"العادات الذرية: طريقة سهلة لبناء عادات جيدة والتخلص من العادات السيئة" لـ جيمس كلير، نُشر الكتاب عام 2018 (تم بيع 587،718 نسخة في عام 2023).

"ا لجسم يحافظ على النتيجة: الدماغ والعقل والجسم في التعافي من الصدمة" بقلم بيسيل فان دير كولك، والذي نُشرت عام 2015، و بيع منه 289701 نسخة.

"48 قانون للقوة" بقلم روبرت جرين، والذي نُشر عام 2000 (تم بيع 277.966 نسخة).

"الاتفاقيات الأربعة: دليل عملي للحرية الشخصية" بقلم دون ميغيل رويز، نُشر عام 1997، (تم بيع 247.211 نسخة).

تشير أفضل الكتب الأكثر مبيعًا هذا العام إلى الارتفاع المستمر في مبيعات كتب المساعدة الذاتية، وهي صناعة قُدرت قيمتها بـ 9.9 مليار دولار في عام 2016 ونمت إلى 13 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لـ NBC News.