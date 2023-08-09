الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: 7 عقود عمل لذوي الهمم بالمنيا

عقود عمل
عقود عمل

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة المنيا بشأن تسليم 7 عقود عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة، وذلك للعمل بمصنع دلتاتكستايل بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، لاستيفاء نسبة الـ 5% من إجمالى عمالها من تلك الفئة، ويأتي ذلك ضمن جهود المديرية في توفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لذوي الهمم، وكذلك برامج تدريبية مناسبة لتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة فى عمليات التنمية .

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أنه بالتنسيق والتعاون مع مصنع دلتاتكستايل ، تم توفير 7 فرص عمل داخل المصنع لذوى همم ، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة ، تنفيذاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة وكذلك قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك من خلال مكتب عمل المنيا الجديدة .

وأضاف مدير المديرية أنه سيتم متابعة فرص العمل التي تم توفيرها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل ، والتأكد من الحصول على حقوقهم وتأدية واجباتهم التى حددها قانون العمل داخل المنشأة ، وكذلك لتوفير فرص عمل جديدة لذوي الهمم داخل المنشأة ، ومنوهاً إلى استمرار جهود المديرية في توفير مزيد من فرص العمل للشباب من تلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص العاملة فى نطاق المحافظة ممن تنطبق عليهم أحكام القانون.

365282628_1461243357992694_3889668332338045059_n
365282628_1461243357992694_3889668332338045059_n
وزارة العمل عقود عمل ذوي همم المنيا المنطقة الصناعية

الأكثر قراءة

مأساة فتاة أمام جهات التحقيق: والدى باعنى عشان المخدرات وزوجى حاول قتلي

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

محافظ مطروح: إنشاء وتطوير 72 مدرسة بتكلفة 685 مليون جنيه خلال 3 سنوات

الإحصاء: 11.7 مليون سائح زاروا مصر بإيرادات 10.7 مليار دولار

19 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة صاحبة قناة "أم زياد وهبة" على اليوتيوب

بعد صدور قرار جمهوري بتعينه.. من هو الدكتور حسام صلاح العميد الجديد لطب قصر العيني؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟