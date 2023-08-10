الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تُحيي ذكرى القديس البابا ابريموس

الكنيسة
الكنيسة

تُحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، ذكرى نياحة القديس البابا ابريموس البطريرك الخامس

وبهذه المناسبة قال كتاب السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم من سنة 106 م تنيح البابا ابريموس البطريرك الخامس ن وقد تعمد من يد مار مرقس الرسول وهو أحد الثلاثة الذين رسمهم مرقس الرسول قسوسا مع الأسقف إنيانوس البطريرك الثاني وكان ناسكا عفيفا حسن الأفعال تولي الكرسي الرسولي في 22 بؤونه ( 16 يونيو سنة 106 م ) وكانت الكنيسة في مدة رئاسته في سلام .

فعاليات اخرى شهدتها الكنيسة القبطية الارثوذكسية ايضا حيث صلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة التابعة للإيبارشية، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٤٨ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بكنائس المدينة ذاتها. 

يُذكر أن الشمامسة الجدد من خريجي مدرسة "ني انجيلوس" للشمامسة التابعة للإيبارشية في دفعة عام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م.

كما التقى نيافة الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، مجمع كهنة الإيبارشية في مقر المطرانية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته بعنوان "الأيقونة القبطية"، تلتها مناقشة بعض ترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

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