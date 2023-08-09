تفاصيل امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين المحولين من روسيا والسودان

يبحث العديد من الطلاب المصريين المحولين من الجامعات الروسية والسودانية عن تفاصيل امتحانات تحديد المستوى.

وفي هذا السياق تنشر الدستور أبرز الأسئلة والإجابات عن الامتحانات حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي

1-متى تُعقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين المحولين من الجامعات الروسية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية؟

يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، وتبدأ الامتحانات في العاشرة صباحًا، وفي حال وجود أعداد كبيرة يمكن إجراء الامتحانات على دورتين متتاليتين في نفس اليوم.

2-أين ستعقد امتحانات تحديد مستوى الطلاب؟

ستعقد الامتحانات المركزية لتحديد مستوى الطلاب في التخصصات التالية:

• الطب البشري بكلية طب جامعة القاهرة.

• طب الفم والأسنان بكلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس.

• الصيدلة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة.

• الهندسة بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

• باقي التخصصات يتم إجراء الامتحانات داخل الجامعات.

3- ما هي الأوراق الثبوتية المطلوبة؟

الأوراق الثبوتية تشمل: (أوراق إدارية – أوراق علمية)، وهي كالآتي:

أولًا: الأوراق الإدارية تشمل (شهادة إتمام الدراسة الثانوية – إثبات القيد الدراسي بالجامعة المُحول منها الطالب – إثبات الإقامة بأي طريقة من طرق الإثبات).

ثانيًا: الأوراق العلمية تشمل (المحتوى العلمي للمواد التي درسها الطالب في السنوات السابقة – بيان درجات بالمواد التي درسها الطالب في السنوات السابقة).

4-من هم الطلاب الذين سيؤدون هذه الامتحانات؟

- طلاب معهم أوراق ثبوتية (علمية وإدارية) من جامعة غير مُعتمدة.

- طلاب ليس معهم أوراق ثبوتية علمية (بيان درجات - محتوى علمي).

5- كيف يتم تحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطالب؟

سيتم تحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطالب من خلال الآتي:

- مقاصة علمية للطلاب الذين يحملون أوراقًا ثبوتية علمية من جامعة غير معتمدة، ويكون هذا الامتحان لتأكيد المستوى الدراسي للطالب.

- إقرار يوقعه الطالب وولي أمره، وذلك للطلاب الذين لا يتوفر لديهم أوراق ثبوتية علمية، ويكون هذا الامتحان لتحديد المستوى الدراسي للطالب.

6- كيف يتم تحديد الأعداد التي تتقدم للامتحان؟

ستقوم الجامعات بإعداد كشوف الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط السالف ذكرها، وذلك بعدما انتهى المجلس الأعلى للجامعات من تحديد الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية المعتمدة وغير المعتمدة.

7-كيف يتم إعداد كشوف الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات؟

يتم إعدادها من خلال كشف مُجمع لكل كلية، مُلحق به كشوف مُنفصلة لكل مرحلة دراسية.

- يشمل الكشف (اسم الطالب – الرقم القومي –التليفون – البريد الإلكتروني).

- يتم الانتهاء من إرسال الكشوف قبل نهاية عمل الخميس الموافق 17 أغسطس الجاري.

- تُرسل الكشوف للأمانة العامة للجامعات الخاصة والأهلية وذلك لتسليمها للمجلس الأعلى للجامعات، والذي سوف يُسلمها للكليات القائمة على الامتحان.

8-ما هي المرجعية العلمية للامتحانات؟

المناهج الدراسية المصرية في كافة التخصصات وكافة المراحل ستكون هي المرجعية العلمية للامتحانات.

9-كيف يتم تقييم الطالب بعد أدائه الامتحان؟

النتيجة ستكون (أتم أو لم يتم دراسة المرحلة)، فالطالب الذي ستكون نتيجته (أتم المرحلة) فإنه يُسجل في الجامعة في المرحلة التي تليها، أما الطالب الذي (لم يُتم المرحلة) فإنه يُسجل في الجامعة في نفس المرحلة.

10- كيف سيتم دمج الطلاب بعد تحديد مستوى كل طالب؟

سيتم دمج الطلاب في النظام اليومي الدراسي الطبيعي لكل كلية، عقب ظهور النتيجة وتحديد المستويات المختلفة للطلاب، ولن يتم وضعهم في فصول منفصلة، ويُستثنى من ذلك طلاب المراحل النهائية لكليات الطب وذلك لاختلاف اللوائح المُطبقة.