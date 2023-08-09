خبير: مصر تمتلك 31 محمية وتبذل جهودًا كبيرة لتعزيز السياحة البيئية

كشف الخبير السياحي محمد فاروق، أهم المقومات السياحية التي تجعل مصر على طراز عالمي في السياحة البيئية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك 31 محمية طبيعية تقع أغلبها في جنوب سيناء أشهرها محمية رأس محمد.

وقال "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إن مصر تمتلك محمية جبل علبة هي من أهم وأكبر المحميات الطبيعية، وتقع في الركن الجنوبي الشرقي في مثلث حلايب وتبلغ مساحتها 35600 كم مربع.

ولفت إلى أن هناك بروتوكولات تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزارتي السياحة والآثار مع الأمم المتحدة للحفاظ على تلك المحميات، والتي تعد مستقبلا للأجيال القادمة كلها، موضحًا أنه تم وضع ضوابط منذ عام مضى لكيفية التعامل بحرص مع كل المحميات الطبيعية لدورها في تعزيز السياحة البيئية.

وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ التزاماتها تجاه تعزيز السياحة البيئية، لافتًا إلى التعاون والتنسيق بين مصر ومنظمات الأمم المتحدة ومثيلتها؛ للعمل بجدية علاوة على المسئولية التي تقع على عاتق الدولة لما تملكه من عدد كبير من المحميات الطبيعية.