الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ تخطيط: العلمين الجديدة أيقونة سياحية وتُنافس غيرها بالدول المجاورة

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

تحدث سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، عن تطوير غرب العلمين الجديدة، مؤكدا أن منطقة العلمين الجديدة أيقونة سياحية لها تاريخ وتنافس مناطق سياحية بالدول المجاورة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "تم مناقشة المخططات الخاصة بإطلاق واجهة سياحية عالمية جديدة على مدار العام في الساحل الشمالي لمصر، تعظيماً لما تتمتع به تلك المنطقة الواعدة من مقومات".

وأضاف: "يتطلب ذلك الأمر إقامة المزيد من المنشآت الفندقية والسياحية في هذه المنطقة، وإقامة العديد من المنتجعات السياحية والفنادق، التي ستتيح غرفاً وشققاً فندقية، هذا إلى جانب تنفيذ مول تجاري، ومناطق متعددة الاستخدامات ما بين تجارية وإدارية، فضلا عن إقامة مجموعة من الحدائق والمتنزهات، والنوادي الاجتماعية، وغيرها من الأنشطة والخدمات".

وأكد سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، أن التركيز في مخطط تطوير غرب العلمين الجديدة، يأتي انطلاقا من نقطة هامة وهي أن تكون العلمين الجديدة منطقة جاذبة طول العام وليس الصيف فقط، والاهتمام بالبنية الأساسية من طرق ومرافق مختلفة، متوقعا للمشروع النجاح.

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