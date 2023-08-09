الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى دمياط والدقهلية

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإشراف اللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتى "دمياط – الدقهلية".

كشفت التحريات قيام المتهمين بالاتجار وترويج المواد المخدرة و تربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بشراء العقارات والأراضي والسيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة المخدرات

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