الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 8 قطع سلاح في حملات أمنية بأسوان

جريدة الدستور

شن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بتوجيه حملة أمنية مكبرة استهدفت دوائر المديرية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 8 قطع سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية بحوزة 8 متهمين 7 منهم معلومات جنائية، ونجحت الجهود في ضبط 10 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، ضبط خلالهم (6,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 4,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية  لمخدر الهيروين) بحوزة (10 متهمين "لـ7 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 808 أحكام قضائية متنوعة.

الامن العام مديرية أمن أسوان حملة أمنية

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