الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. نظر رد مرتضى منصور لـ3 دوائر بالمحكمة الاقتصادية

مرتضي منصور
مرتضي منصور

تواصل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الأربعاء، جلسة نظر 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور، لـ 3 دوائر قضائية بالمحكمة.

وتنظر الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208-1228-1239 والمرفوعين من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وأحمد شوبير وآخرين نسبوا لـ مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات، ونشر أخبار كاذبة والازعاج بطريق أجهزة الاتصالات.

المحكمة الاقتصادية المستشار مرتضى منصور 3 دوائر قضائية الدائرة الثانية مدني مستأنف

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