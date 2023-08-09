مجلس كنائس الشرق الأوسط يهنئ البابا ثيودوروس الثاني بـ"خمسين سنة رهبنة"

قدم مجلس كنائس الشرق الأوسط والرؤساء وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمانة العامة، التهاني إلى غبطة البابا ثيودوروس الثاني بابا الروم الأرثوذكس وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا؛ بمناسبة مرور خمسين عامًا على رهبنته. ، ويتمنى له سنوات عديدة من الازدهار والبركات والقداسة.

كما يتمنى مجلس كنائس الشرق الأوسط له موفور الصحة والنجاح في رسالته الراعوية، ويرفع صلواته إلى الله لمنحه االثبات في خدمته وشهادته المسيحية.

هذا وتمر اليوم الذكرى الخامسة لاستقبال البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا الأرثوذكسية، ممثلي إدارة صيانة المخطوطات في مكتبة الإسكندرية في قاعة الاجتماعات بالقاعة البطريركية بالإسكندرية، الذين أعادوا لمكتبة البطريركية الدفعة العاشرة من ثمانية مخطوطات تم تجديدها. والتي تم الاحتفاظ بها ورقمنتها برعاية كريمة من السيد ليفنتي الذي من قبرص.

هذه المخطوطات تعود إلى القرن الخامس عشر، من بينها التوقيع اليدوي "Dogmatiki"، وعمل للبطريرك الإسكندري Meletios of Pigas (+1468) وإنجيل النادرة باللغة العربية من العصر المملوكي الذي خُط في عام 1473م.

وكان قد أشاد البطريرك بأعمال حفظ وترميم مخطوطات المكتبة البطريركية التي تنفذها مكتبة الإسكندرية، بفضل مساهمة ليفنتيس، مشيرا إلى أن التعاون بين مكتبة بطريركية الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية يجلب نتائج مثمرة تلعب دورا حاسما في الحفاظ على تراثنا الثقافي.