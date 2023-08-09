الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار في قنا

ارشيفية
ارشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، أسفل عجلات قطار بمزلقان قرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وجرى نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بالقرب من مزلقان قرية السمطا في مركز دشنا، وتبين مصرع ربة منزل مجهولة الهوية أسفل عجلات قطار بالقرب من مزلقان قرية السمطا في مركز دشنا.

 جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا في مقرها المؤقت بفاو، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

ربة منزل مركز دشنا محافظة قنا إسعاف اللواء مدير أمن قنا غرفة العمليات قرية السمطا

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