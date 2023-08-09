الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدا.. فتح التسجيل لاختبارات قدرات الشهادات المعادلة

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أعلنت وزارة التعليم العالى، موافقة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى على عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة(العربية والأجنبية) لهذا العام 2023 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أنه تيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور تقرر الاستمرار فى إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات الكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وهو tansik.digital.gov.eg www وذلك بالدخول إلي صفحة الشهادات المعادلة ثم بعد ذلك رابط تسجيل البيانات الأساسية والتي تشمل (اسم الطالب – اسم الشهادة – الدولة الحاصل منها علي الشهادة- الرقم القومي......الخ) ويجب أن يراعي فيها دقة تسجيل الرقم القومي للطالب بحيث يكون مطابقًا تمامًا لشهادة الميلاد.

على أن يتم فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات بداية من يوم الخميس 10/8/2023 ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة على النحو التالي:-
السبت 12/8/2023 رسم العمارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان
الأحد 13/8/2023 رسم الفنون الاثنين 14/8/2023 الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان
الثلاثاء 15/8/2023 التربية الفنية كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان
الأربعاء 16/8/2023 التربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان
الخميس 17/8/2023 التربية النوعية(شعبة تربية موسيقية)، وشعبة التربية الموسيقية بكليات التربية كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة
السبت 19/8/2023 التربية النوعية(شعبة التربية الفنية)، وشعبة التربية الفنية بكليات التربية
الاحد 20/8/2023 التربية النوعية(شعبة المسرح التربوي) كلية التربية النوعية جامعة المنصورة كلية التربية النوعية جامعة المنصورة
الاثنين 21/8/2023 التربية الرياضية للبنين كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان، التربية الرياضية للبنات كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان

وأكد مكتب التنسيق، أنه علي الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا فى الموعد المحدد ومعه المستندات الآتية:-
1. صورة من الشهادة المعادلة الحاصل عليها الطالب.
2. مستند تحقيق شخصية (بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر).
3. عدد 4 صور شخصية.

فتح التسجيل اختبارات قدرات اختبارات قدرات الشهادات المعادلة الشهادات المعادلة وزارة التعليم العالي

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