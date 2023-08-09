حبس عامل وابنه بتهمة التنقيب عن الآثار بـ الجمالية 4 أيام

أمرت نيابة الجمالية الجزئية بحبس مالك عقار وابنه، 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الجمالية.

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وباتخاذ الإجراءات وباستهداف العقار المشار إليه أمكن ضبط “مالك العقار،ونجله” حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعثر بداخله على “حفرة بعمق 10 أمتار - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب”.. وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.