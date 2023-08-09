الاندبندنت: مصر وجهة بديلة للعطلات الأوروبية الشهيرة

نشرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية تقريرًا مصورًا دعت فيه قرائها ومحبي السفر في العالم إلى زيارة مصر، ورشحت قائمة بأفضل الأنشطة والأنماط والمعالم السياحية والأثرية، التي يمكن أن يزورها السياح الأجانب في العاصمة القاهرة، وغيرها من مواقع الجذب السياحي بالبلاد.

وقالت الصحيفة في تقريرها، التي سلطت فيه الضوء على عدد من المواقع والمعالم السياحية المصرية الفريدة، إن مصر هي "حلقة الوصل بين شمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط وعاصمتها القاهرة تعد مركز حيوي للثقافة في العالم يلتقي فيه أبرز المواقع الأثرية القديمة والمعاصرة، كما أنها آخذة في الازدياد كموقع جذب سياحي رائع".

- عطلات ذات أسعار معقولة

ولفت التقرير إلى الميزة التنافسية التي تتمتع بها المقاصد المصرية بما تتضمنه من أنماط السياحة المختلفة، والتي تتمثل في التكلفة؛ كونها توفر عطلات ذات أسعار معقولة ومناسبة لأصحاب الميزانيات المحدودة.

وذكرت الصحيفة أن مصر أصبحت "وجهة بديلة للعطلات الأوروبية الشهيرة وخيارًا فعالاً للمسافرين البريطانيين الباحثين عن أشعة الشمس الشتوية في الفترة بين شهري سبتمبر ومايو من العام"، مشيرة إلى أن مصر زارها ما يقدر بنحو 500 ألف سائح بريطاني خلال العام الماضي.

- المقومات الفريدة للمقصد السياحي المصري

واستعرضت الصحيفة مجموعة من العناصر والمقومات السياحية والأثرية الفريدة التي يحظى بها المقصد السياحي المصري، سواء بمواقع الجذب القديمة أو المعاصرة؛ بدءا من الرحلات النيلية التي تمكن من زيارة المواقع الأثرية على طول نهر النيل وأهرامات الجيزة "الأسطورية"، حتى رحلات السفاري الصحراوية وعطلات البحر الأحمر، فضلا عن استكشاف الكنوز الدفينة في مقابر الفراعنة بوادي الملوك بالأقصر.

وتطرق التقرير للحديث عن عدد من الأنشطة التي يمكن لمحبي الإثارة والمغامرة ممارستها في المواقع السياحية التي رشحتها الصحيفة.

ووفقًا لما استعرضته الاندبندنت، تتلخص هذه الأنشطة في: الغوص تحت الماء بمحمية رأس محمد بجنوب سيناء، وممارسة التخييم على الطراز البدوي أو التزلج على الكثبان الرملية في الصحراء البيضاء، التي وصفتها بأنها واحدة من أفضل المواقع في العالم للتزلج على الرمال، للاستمتاع بالمناظر والعجائب الطبيعية البديعة، والتأمل وسط النجوم بالصحراء.

وتضم الأنشطة والمقومات السياحية لمصر: السباحة في واحة سيوة بمياهها الفيروزية الصافية، وتسلق قمة الجبال بسانت كاترين في سيناء، أو أخذ جولة بمنطاد الهواء الساخن فوق سماء مدينة الأقصر عند شروق الشمس.

- الرحلات النيلية وأطباق الطعام المصرية

كما تحدث التقرير عن مدينة القاهرة وتاريخها الغني بالكنوز الرائعة، وثقافتها المميزة، بما في ذلك أماكن التسوق مثل خان الخليلي "بأجوائه النابضة بالحياة"، والمطاعم الشعبية وأكلات المطبخ المصري بنكهاته اللذيذة، والوجبات السخية من الأطعمة المصرية الأصيلة مثل الفول المدمس و"الحواوشي".

ودعا التقرير إلى تجربة الرحلات النيلية للتعرف على أبرز المعالم التاريخية بالعاصمة، مشيرا إلى أن نهر النيل هو أطول نهر في إفريقيا، ووصفه بأنه "شريان حياة للمصري القديم على مدار آلاف السنين، والممر المثالي لمشاهدة جميع آثار مصر القديمة".

-وادي الملوك بالأقصر

كما دعا التقرير إلى زيارة موقع وادي الملوك، والتي تعد أحد أبرز وأعظم المعالم الأثرية بمدينة الأقصر منحوتة في صخور وادي على الضفة الغربية لنهر النيل، وتعود تاريخها إلى عام 1550 قبل الميلاد.

وذكر أن الموقع يضم عدد كبير من مقابر الفراعنة والنبلاء وأفراد العائلة المالكة من سلالات القرن الثامن عشر في عصر الدولة الحديثة في تاريخ مصر القديمة، بما في ذلك مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون ، التي تعد واحدة من أكثر المقابر شهرة في مصر.