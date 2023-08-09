الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماهر فرغلى يكشف لـ"الشاهد" كيف كان يخطط حازم أبوإسماعيل وجماعته لاعتلاء السلطة

ماهر فرغلى
ماهر فرغلى

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية والتنظيمات الجهادية، إن تيار رفاعي سرور كان يسعى إلى الثورة الشعبية المسلحة، وبالمثل أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل، أي تثوير الشعب المصري، ولكن بطابع إسلامي، مشيرًا إلى أن الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل التقط هذه الفكرة منه، وانبثق منها حركة حازمون. 

وأضاف "فرغلي"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أن حركة حازمون كانت تهدف إلى إثارة الشعب المصري في كل مكان وإحداث صدام مع القوات المسلحة، بما يصل إلى الفوضى حتى تتمكن حركة حازمون من اعتلاء السلطة.

ماذا يعني فقه المقاومة الإسلامية؟

وتابع، أن الفكرة التي نفذها تنظيم القاعدة وأبو بكر ناجي في كتابه إدارة التوحش، من حيث صنع الفوضى والسيطرة على الفوضى وإدارتها، وهذه الأفكار تتناسب مع فكرة الفوضى الخلاقة لكوندليزا رايس، ثم جاء أبو مصعب السوري بفقه المقاومة الإسلامية، حيث كتب كتابا قوامه 1000 صفحة تناولت كيفية تدشين جماعات دون تسمية، بحيث تحدث الفوضى ويتم السيطرة على الدولة وإعلان قيام ما يسمى بالدولة الإسلامية.

ماهر فرغلي حازم صلاح أبو إسماعيل عتلاء السلطة الفوضى تثوير الشعب المصري برنامج الشاهد

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