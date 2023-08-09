الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماهر فرغلى لـ"الشاهد": يحيى هاشم أول من أسس تنظيمًا سريًا للقيام بحرب عصابات

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وماهر فرغلى

قال ماهر فرغلي، باحث في شئون الجماعات الإسلامية والتنظيمات الجهادية، إن يحيى هاشم أول من أسس تنظيمًا سريًا بشكل عنقودي للقيام بحرب عصابات، فقد كان يرفض علنية الدعوة.

وأضاف "فرغلي"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن يحيى هاشم اتجه إلى الصعيد حتى يتدرب مع مجموعته على استخدام السلاح لكن الأمن حاصره وتبادلا إطلاق النار إلى أن قُتل في الاشتباك لتنتهي تجربته.

 تجربة أحداث الكلية الفنية العسكرية

وأوضح أنه بعد تجربة يحيي هاشم، كان هناك تجربة أحداث الكلية الفنية العسكرية، ثم تجربة جماعة التكفير والهجرة، وبعدها كانت تجربة الجماعة الإسلامية في اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ماهر فرغلي برنامج الشاهد يحيى هاش حرب عصابات تنظيم سري أحداث الكلية الفنية العسكرية

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