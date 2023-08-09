الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 7 حالات تعدِ ومخالفات بناء دون ترخيص في قرى المنيا

اللواء هاني بدوي
اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بالقري التابعة لها وتمكنت من إزالة 7 حالات تعدِ ومخالفات بناء، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تحت إشراف عماد محمود نائب المدينة ورئيس الوحدة المحلية بقرية تلة دكتور الحسينى شادى تمكنت من إزالة ٥ حالات تعدى زراعية وبدون ترخيص بقرية تلة علي مساحة ٣٥٠متر خلال حملة لإزالة التعديات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل بحضور محمود أبو كريشة نائب رئيس مجلس المدينة رصدت حالة تعدي لسور على ارض زراعية بمساحة ٥٠ متر وتمت الإزالة الفورية له وأيضا تم ردم أساسات في المهد لحالة تعدي بقرية بني حماد على مساحة قيراط ببني محمد سلطان وتمت الإزالة الفورية وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على مواصلة الجهود المبذولة للتصدى وبكل قوة لجميع أشكال التعدى بالمهد وإزالة فورية وإحالة المخالفة إلى النيابة العامة مع بذل المزيد من الجهد لتنفيذ الحالات المستهدفة سواء كانت التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرا إلى أنه وجه رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة والتنسيق مع الجهات التنفيذية والمعنية بالمتغيرات المكانية لرصد حالات التعدي المختلفة والتوجه الفورية وإزالة التعديات بلا تهاون مع أحد تطبيقا للقوانين الوزارية.

مخالفات بناء
مخالفات بناء
مخالفات بناء
مخالفات بناء
مخالفات بناء
مخالفات بناء
مخالفات بناء
مخالفات بناء
المنيا إزالة حالات تعدي ومخالفات بناء حملت مكثفة لإزالة التعديات قري مركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

الأكثر قراءة

تفاصيل مقتل "حسن النمر" على يد جيرانه فى دار السلام

تبدأ من 40 ألفا.. قائمة مصاريف الجامعة البريطانية 2024 وجامعة النهضة الخاصة

ماهر فرغلى لـ«الشاهد»: «الشوقيون» كفّروا قُراء مصر واعتزلوا المساجد

ماهر فرغلى لـ"الشاهد": حازم صلاح أبوإسماعيل كان يكره الجيش والشرطة قلبًا وقالبًا

"قرار مفاجئ" من ديسانتس قبل أول مناظرة للمرشحين الجمهوريين

«الشاهد».. ماهر فرغلى يكشف تفاصيل وصية شكرى مصطفى قبل إعدامه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال