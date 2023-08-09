إزالة 7 حالات تعدِ ومخالفات بناء دون ترخيص في قرى المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بالقري التابعة لها وتمكنت من إزالة 7 حالات تعدِ ومخالفات بناء، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تحت إشراف عماد محمود نائب المدينة ورئيس الوحدة المحلية بقرية تلة دكتور الحسينى شادى تمكنت من إزالة ٥ حالات تعدى زراعية وبدون ترخيص بقرية تلة علي مساحة ٣٥٠متر خلال حملة لإزالة التعديات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل بحضور محمود أبو كريشة نائب رئيس مجلس المدينة رصدت حالة تعدي لسور على ارض زراعية بمساحة ٥٠ متر وتمت الإزالة الفورية له وأيضا تم ردم أساسات في المهد لحالة تعدي بقرية بني حماد على مساحة قيراط ببني محمد سلطان وتمت الإزالة الفورية وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على مواصلة الجهود المبذولة للتصدى وبكل قوة لجميع أشكال التعدى بالمهد وإزالة فورية وإحالة المخالفة إلى النيابة العامة مع بذل المزيد من الجهد لتنفيذ الحالات المستهدفة سواء كانت التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرا إلى أنه وجه رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة والتنسيق مع الجهات التنفيذية والمعنية بالمتغيرات المكانية لرصد حالات التعدي المختلفة والتوجه الفورية وإزالة التعديات بلا تهاون مع أحد تطبيقا للقوانين الوزارية.

مخالفات بناء

مخالفات بناء

مخالفات بناء