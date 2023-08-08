الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع حلول موعدها.. باحث قبطي يوضح مكانة صوم العذراء في الكنائس

كنيسة
كنيسة

تختتم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، صوم العذراء يوم 15 أغسطس الجاري، بعد أن استمرت لأسبوعين وحتى عيد صعود العذراء مريم منتصف أغسطس 2023.

وتشهد الكنائس القبطية الأرثوذكسية حاليًا خلال فترة صوم العذراء مريم أنشطة روحية مكثفة احتفالاً بهذه المناسبة، من خلال تنظيم صلوات قداسات يومية، ونهضات روحية مكثفة.

صوم العذراء في الكنائس 

قال الباحث القبطي كريم كمال، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الكنائس تحتفل بصوم السيدة العذراء مريم خلال شهر أغسطس من كل عام،مُشيرًا إلى اختلاف توقيت الصوم بين كنيسة وأخرى، حيث تبدأ الكنائس الكاثوليكية وكنائس الروم الأرثوذكس التي تتبع التقويم الغربي، الصوم في أول أيام أغسطس وينتهي بالاحتفال بعيد السيدة العذراء 7 أغسطس.

وأضاف أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنائس الروم الأرثوذكس التي تتبع التقويم القديم، يبدأ الصوم فيهما يوم 7 اغسطس وتحتفلان بالعيد يوم 22 أغسطس.

وأوضح “كريم” أنه قداسة البابا شنوده الثالث، قال عن مكانة وصوم السيدة العذراء في الكنيسة القبطية في كتاب السيدة العذراء مريم،إن الكنيسة تحتفل في اول  مسرى (7 أغسطس) بصوم السيدة العذراء، وهو صوم يهتم به الشعب اهتمامًا كبيرًا، ويمارسها بنسك شديد. والبعض يزيد عليه أيامًا. وذلك لمحبةالناس الكبرى للعذراء وصوم العذراء مجال للنهضات الروحية في غالبية الكنائس.

وتابع: صوم العذراء مريم له برنامج روحي، وقداسات يومية في بعض الكنائس، حتى الكنائس التي لا تحمل اسم العذراء ويقام عيد كبير للسيدة العذراء في كنيستها الأثرية بمسطرد.

اما عن السر وراء هذا الاهتمام، أكد أن محبة الأقباط للعذراء التي زارت بلادهم وباركتها، وتركت اثارا لها في مواضع متعددة في كنائس، وكثرة المعجزات التي حدثت في مصر بشفاعة السيدة العذراء، مما جعل الكثيرين يستبشرون ببناء كنيسة على اسمها ولعل ظهور العذراء في كنيستها بالزيتون وما صحب هذا الظهور من معجزات، قدأزاد تعلق الأقباط بالعذراء، وبالصوم الذي يحمل اسمها.

الأرثوذكس البابا شنودة الباح البابا شنودة الثالث الاحتفال بالعيد الاحتفال الكنيسة الكاثوليكية بمصر الكنيسة الكاثوليك الكنيسة

الأكثر قراءة

صرخات فى جُنح الظلام... كواليس اكتشاف مذبحة «كفر غطاطى»

"على البلاط".. كواليس سرقة شقة سفير ليبى سابق بشارع مصدق

مصرع صاحب محل أحذية غرق بمياه النيل فى الجيزة

طائفة البهرة فى مصر: إشادة حكومية وتحديات مستمرة (بيانات)

تامر أمين يفجر مفاجأة عن فيديو عامل النظافة المحتفل بتخرج ابنته

دفتر أحوال الداخلية.. شبكة لترويج العملات الافتراضية.. ومنفذ مذبحة «كفر غطاطى» فى قبضة الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال