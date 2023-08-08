مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر ونجلته مساء اليوم الثلاثاء في حادث تصادم دراجة بخارية مع توك توك بطريق سحارة أبويط بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم توكوتك بدراجة بخارية بطريق سحارة أبويط بمركز الواسطى، أسفر عن مصرع موظف بالأوقاف وإصابة شخص ونجلته، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

وانتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، لتلقي العلاج اللازم للمصابين.

استقبلت مستشفى الواسطى المركزى«وجيه.ف» 45 سنة، جثة هامدة، موظف بالأوقاف، مقيم بقرية كفر ابجيج، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والانتهاء من تصاريح الدفن.

ونقل رمضان سلطان، 33 سنة، مقيم بقرية أنفسط، مصاباً بكسر بالذراع الأيمن، وكسر بالقدم اليمني، وغيبوبة تامة، ونجلته «منه» 6 سنوات، وبها جروح وسحجات، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهما ودرجة الإصابة التي لحقت بهما خلال الحادث.