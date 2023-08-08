الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: قراءة سورة الإخلاص 3 مرات لا تعادل ختم القرآن (فيديو)

الشيخ محمد عبد السميع
الشيخ محمد عبد السميع

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سورة الإخلاص (قل هو الله أحد)، تعادل ثلث القرآن، فى حديث نبوي، لافتا إلى أن ثلث القرآن يؤكد على العقيدة، وهنا الثلث موضوع وليس ثواب قراءة ثلث القرآن.  

وتابع أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "لو حد بيقرأ سورة الإخلاص عادى مفيش مشاكل، هيأخذ أجر وثواب والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء".

وأشار إلى أن الأمر كله فى ثلث القرآن يتعلق بالعقيدة، فثلث القرآن عقيدة، وليس ثواب قراءة، فالبعض يعتقد أنه لو قرأها 3 مرات بهذه الطريقة وكأنه ختم القرآن، ولكن الواقع أن هذا غير صحيح وإلا لم يكن لأحد أن يختم القرآن الكريم.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة. 


https://www.youtube.com/watch?v=17DYkcenE3U

 

الدكتور محمد عبدالسميع دار الافتاء المصرية الإفتاء المصرية فتاوى الناس

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