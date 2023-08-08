الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تفاصيل جلستى التعليم والسكان بالأكاديمية الوطنية للتدريب (فيديو)

الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب

كشفت شيرين مجدي، موفدة إكسترا نيوز، عن تفاصيل جلستي التعليم والسكان بالأكاديمية الوطنية للتدريب، قائلة: إن الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني لا تزال متواصلة، فاللجنة الأولى مسئولة عن التعليم، التي تناقش التعليم قبل الجامعي فيما يتعلق بالمعلم والمناهج والعملية التعليمية.

وأضافت مجدي، خلال لقائها عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المقترحات شهدت استحداث مواد خاصة بالإدارة المدرسية، وأيضًا مقترحات أساليب تنفيذ الاستثمار لتحفيز القطاع الخاص في العملية التعليمية، وعمل شراكات لتطوير البنية التعليمية، وأيضًا مدى جدوى زيادة أيام الدراسة، وكيفية احتساب زيادة العلامات الخاصة بالمعلمين.

مقترحات لجنة القضية السكانية

وأوضحت، أن هناك العديد من المقترحات التي لا تزال تناقش في لجنة التعليم، أما لجنة القضية السكانية التي كانت ضمن عمل الجلسات، ومنها تشريع يجرم الزواج في سن صغيرة، وعمالة الأطفال، والتسرب من التعليم، وغيرهما.

وتابعت: نتحدث عن المزيد من العمل بالمجلس القومي للسكان، من خلال زيادة التمويل والصلاحيات، وإعادة مكانته من خلال إمداده بالعديد من المعلومات.

الأكاديمية الوطنية للتدريب جلستي التعليم والسكان التعليم السكان الحوار الوطنى تفاصيل

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