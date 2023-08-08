الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرا التموين والزراعة يتفقان على ضوابط موسم إنتاج قصب وبنجر السكر الجديد

وزير التموين
وزير التموين

عقد وزيرا التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات شركات إنتاج السكر من بنجر السكر، بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، للاتفاق على القواعد والضوابط المنظمة لموسم إنتاج قصب السكر ومحصول بنجر السكر 2023-2024 (وذلك للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين).

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للقيادة السياسية التي وجهت الاهتمام بالمزارعين وتنمية المحاصيل الاستراتيجية.

كما وجه الوزيران بإنشاء وحدة للبحوث والتطوير بالتعاون مع الشركات المنتجة للسكر ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف تنمية ورفع إنتاجية محصول الفدان ليعود بالخير علي المزارعين.

وتم التأكيد في الاجتماع على أهمية وضع ضوابط التوريد والاستلام والنقل لمحصول بنجر السكر مع التأكيد على وجود لجان للاستلام داخل المصانع اثناء التوريد بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشدد الوزيران على أهمية إعلان أسعار توريد البنجر وقصب السكر من جانب الشركات؛ تشجيعًا للمزارعين علي التوريد في الموسم الجديد، مع وجود احتياطي استراتيجي آمن من سلعة السكر يكفي احتياجات البلاد حتي الأول من مارس 2024.

من ناحيته أكد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن هناك صدى وردود أفعال إيجابية كبيرة نتيجة سياسات التسعير الجديدة المشجعة والمحفزة للمزارعين للموسم القادم.

التجارة الداخلية الزراعة واستصلاح الأراضي السكر بنجر السكر

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