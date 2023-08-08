الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. محافظ كفرالشيخ: تقديم الخدمات الطبية مجانًا لـ1824 مواطنًا

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين

نظمت مديرية الصحة بكفرالشيخ، قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية "أبوالكنايس" بمركز كفرالشيخ، بناء على تعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن الخدمات الطبية المختلفة المقدمة بالقافلة ضمت 12 عيادة بواقع 10 تخصصات طبية مختلفة وهي "باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحة عامة، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، مسالك بولية، رمد"، بلغ إجمالي تردد المواطنين على عيادات القافلة خلال اليومين 1824 مواطنًا، وتم إجراء 185 تحليلًا طبيًا، ما بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، و83 أشعة، وصرف الدواء بصورة مجانية، كما تلقى 742 مواطنًا ندوات التثقيف والإرشاد الصحي.


وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنه استكمالًا لأعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" والتزامًا بأهدافها واستدامتها، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر) على 80 مواطنًا خلال القافلة، بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لمريضين، والتحويل على أقرب مستشفى لـ18 مريضًا، لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

حياة كريمه كفر الشيخ الصحة المواطنين امراض

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