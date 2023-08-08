رسميًا.. توتنهام يضم موهبة هجوم الأرجنتين لمدة 6 سنوات

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي رسميًا، الثلاثاء، ضم المهاجم الأرجنتيني أليخو فيليز لمدة 6 سنوات مقبلة.

ووقع المهاجم صاحب الـ19 عامًا، على عقد مع النادي حتى 2029 وسيرتدي القميص رقم 36.

وانضم أليخو إلى روزاريو في فريق تحت20 عامًا وتقدم ليشارك لأول مرة مع الفريق في يوليو 2021.

وشارك المهاجم في إجمالي 62 مباراة لفريقه في جميع المسابقات ، وسجل 19 مرة.

على الصعيد الدولي، ظهر أليخو مع الأرجنتين في كأس العالم تحت 20 سنة وبطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 سنة في وقت سابق من هذا العام، حيث سجل 3 أهداف في 9 مباريات على هذا المستوى حتى الآن.