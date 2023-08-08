الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. توتنهام يضم موهبة هجوم الأرجنتين لمدة 6 سنوات

أليخو فيليز
أليخو فيليز

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي رسميًا، الثلاثاء، ضم المهاجم الأرجنتيني أليخو فيليز لمدة 6 سنوات مقبلة.

ووقع المهاجم صاحب الـ19 عامًا، على عقد مع النادي  حتى 2029 وسيرتدي القميص رقم 36.

 وانضم أليخو إلى روزاريو في فريق تحت20 عامًا وتقدم ليشارك لأول مرة مع الفريق في يوليو 2021.

وشارك المهاجم في إجمالي 62 مباراة لفريقه في جميع المسابقات ، وسجل 19 مرة. 

على الصعيد الدولي، ظهر أليخو مع الأرجنتين في كأس العالم تحت 20 سنة وبطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 سنة في وقت سابق من هذا العام، حيث سجل 3 أهداف في 9 مباريات على هذا المستوى حتى الآن.

توتنهام توتنهام الإنجليزي المهاجم الأرجنتيني أليخو فيليز فيليز أليخو فيليز

الأكثر قراءة

وزير الخارجية ينقل رسالة الرئيس السيسى لنظيره التونسى قيس سعيد

"بعد تزايد الوفيات".. شواطئ الإسكندرية تبحث عن خطط لمواجهة حالات الغرق

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023

اجتماع لجنة التسعير| مصادر: لا نية لرفع أسعار البنزين والسولار

"هربت منهم".. مدير مؤسسة إيواء يكشف حقيقة مشردة الشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال