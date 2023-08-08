"الجندى" يكشف انتقام الله من نجل أبى لهب لإساءته الأدب مع الرسول

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أولاد أبي لهب أسلموا جميعًا عام فتح مكة، ما عدا واحدًا منهم يدعى عتيبة، مشيرًا إلى أنه كان متزوجًا من ستنا أم كلثوم ابنة النبي عليه الصلاة والسلام.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن عتبة بن أبي لهب، كان متزوجًا من السيدة رقية، وأراد أبولهب أن يغيظ النبي ويكيده وأمر نجليه أن يطلقا أم كلثوم ورقية، مشيرًا إلى أن عتيبة كان قليل التربية فقام بالبصق أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وطلق ابنته أمامه، ولهذا دعا عليه النبي وقال "اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك".

وتابع، أن أبولهب وابنه كانا في رحلة صيد وكان يخاف عليه من دعوة النبي عليه السلام، فعند نومهم قام بوضعه وسط الرجال ووضع حولهم رواحلهم وأقام حولهم مجموعة من الحرس، لأنه سمع أنه يوجد أسد في هذا المكان، مؤكدًا أن الأسد قفز فوق كل هؤلاء ونهش رقبة عتيبة بن أبي لهب.

المعاناة عندما يُكاد النبي في بناته ويتحملن معه ثمن الرسالة

وأشار إلى أن المعاناة عندما يُكاد النبي في بناته ويتحملن معه ثمن الرسالة، موضحًا أن باقي أبناء أبولهب نقول عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم لأنهم دخلوا الإسلام.