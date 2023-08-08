الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع 30 ألف قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية فى دمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط

أنابت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، بافتتاح معرض توزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية، فى إطار المبادرة التى أطلقها صندوق "تحيا مصر" بالشراكة مع الجمعيات الخيرية "دكان الفرحة".

جاء ذلك بحضور هشام خليفة مدير برامج الحماية الاجتماعية بالصندوق وحسام عبدالغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة.

وتضمن المعرض الذى تم إطلاقه بنادى دمياط الرياضى، ويستمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة عدد ٣٠ ألف قطعة ملابس حريمى ورجالى وأطفال سيتم توزيعهم على ٣٠٠٠ أسرة، هذا إلى جانب أحذية وإكسسوارات وأوانى للطهى ومفروشات ولعب أطفال وأدوات مكتبية متنوعة.

يأتي ذلك ضمن جهود صندوق "تحيا مصر" بالشراكة مع الجهات المختلفة لإطلاق أكبر حملات للكساء، وتنفيذ أنشطة مختلفة للحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية.

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إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط دمياط أحداث دمياط

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