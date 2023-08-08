بسبب تهديدات بالتدخل.. المجلس العسكري في النيجر يرفض استقبال وفد "إيكواس"

رفض المجلس العسكري في النيجر، اليوم الثلاثاء، استقبال وفد إيكواس في ظل الظروف الحالية لاعتبارات أمنية.

وقالت وزارة الخارجية في النيجر في رسالة موجهة إلى ممثلية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في نيامي: "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إيكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة"، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وفرضت "إيكواس" في 30 يوليو الماضي عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي العسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.

وأدان عبد الرحمن تشياني رئيس المجلس العسكري في النيجر بالعقوبات التي فرضتها إيكواس، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة ولا إنسانية.

جيش النيجر ينشر تعزيزات ضخمة فى نيامى

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام فرنسية إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، تخطط لنشر قوة عسكرية قوامها 25 ألف عسكري للتدخل المحتمل في النيجر.

فيما كشفت شبكة سي إن إن “CNN”، الأمريكية، عن نشر المجلس العسكري في النيجر تعزيزات عسكرية في العاصمة نيامي؛ تحسبًا لأي تدخل عسكري محتمل، خاصة بعد انتهاء المهلة التي منحتها مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية “إيكواس” لإنهاء الانقلاب وإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.

وقال مصدر عسكري، لشبكة CNN، إن القوات المسلحة في النيجر جلبت تعزيزات إلى العاصمة نيامي للتحضير لتدخل عسكري محتمل، بعد ساعات فقط من رفض المجلس العسكري، الذي يدير البلاد، الالتزام بالموعد النهائي الذي وضعته “إيكواس” للتخلي عن السلطة.