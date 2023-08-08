الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب تهديدات بالتدخل.. المجلس العسكري في النيجر يرفض استقبال وفد "إيكواس"

النيجر
النيجر

رفض المجلس العسكري في النيجر، اليوم الثلاثاء، استقبال وفد إيكواس في ظل الظروف الحالية لاعتبارات أمنية.

وقالت وزارة الخارجية في النيجر في رسالة موجهة إلى ممثلية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في نيامي: "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إيكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة"، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وفرضت "إيكواس" في 30 يوليو الماضي عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي العسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.

وأدان عبد الرحمن تشياني رئيس المجلس العسكري في النيجر بالعقوبات التي فرضتها إيكواس، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة ولا إنسانية.

جيش النيجر ينشر تعزيزات ضخمة فى نيامى

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام فرنسية إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، تخطط لنشر قوة عسكرية قوامها 25 ألف عسكري للتدخل المحتمل في النيجر.

فيما كشفت شبكة سي إن إن “CNN”، الأمريكية، عن نشر المجلس العسكري في النيجر تعزيزات عسكرية في العاصمة نيامي؛ تحسبًا لأي تدخل عسكري محتمل، خاصة بعد انتهاء المهلة التي منحتها مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية “إيكواس” لإنهاء الانقلاب وإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.

وقال مصدر عسكري، لشبكة CNN، إن القوات المسلحة في النيجر جلبت تعزيزات إلى العاصمة نيامي للتحضير لتدخل عسكري محتمل، بعد ساعات فقط من رفض المجلس العسكري، الذي يدير البلاد، الالتزام بالموعد النهائي الذي وضعته “إيكواس” للتخلي عن السلطة.

المجلس العسكري النيجر اعتبارات أمنية وفد إيكواس أفريقيا

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

ضبط قائد "ميكروباص" أوقف حركة المرور فى منطقة التجمع

"بسبب مرات عمه".. أب يُعري ابنه ويعذبه حتى الموت في أوسيم

جهاز حدائق أكتوبر يعلن خبرا سارا لسكان المدينة

خالد بيبو يجتمع مع طبيب الأهلى الجديد وتأكد غياب لاعبين عن معسكر النمسا

هبوط حاد بالدورة الدموية.. والنيابة تستمع لأقوال محتجزين فى وفاة مسجون بقسم دار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال