إحباط 4 محاولات لتهريب الأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية عبر مطار القاهرة

نجح رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي، في ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لكمية من الأقراص المخدرة و المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولي

المكان الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا علي رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من فرانكفورت، اشتبه هيثم احمد عبد الحكم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، فى راكب مصرى الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد الدين مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم رئيس القسم فتلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام ريمون غطاس مدير الحركة بتكليف احمد عادل مهني مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من شرائط عقاقير لعقاقير الترامادول و البريجابالين المخدرة ، قامت أميرة طلبة مدير الجمرك بتكليف كل من أحمد عادل ومصطفي بحر مأمورى الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط كمية أخري من ذات العقاقير بلغ عددها ٧٠ شريط باجمالي ٩٢٨ قرص.

المحاولة الثانية

كانت فى الإدارة الثانية برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة، حيث تم ضبط 32 شريط بهم 320 قرص بالإضافة لـ 84 قرص باجمالي 404 قرص من عقار الترامادول المخدر بحوزة راكب أجنبي من أصل مصرى قادم من أسبانيا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من مدريد.

قام بالضبط أحمد صبري مأمور اللجنة الجمركية و محمد فتح الله ومحمد أحمد مأمورى الجمرك في التفتيش ومن ادارة الفحص عمرو غزال مأمور الجمرك و محمد موافي رئيس القسم تحت اشراف إبراهيم عامر مدير الحركة.

المحاولة الثالثة

أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من لندن اشتبه أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إسلام غزالي مأمور الجمرك فتلاحظ وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب.

وقام وائل محمد امبابي مدير الحركة بتكليف شريف محمد عيد مامور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 5 لفافات من البلاستيك بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن 14 جرام و كيس بداخله خمس قطع حلوي تحتوي على مادة THC المخدرة و 4 سجائر الكترونية بهم زيت الماريجوانا و 6 "تانك" زجاجي بداخلهم نفس الزيت المخدر باجمالي 16 عبوة.

المحاولة الرابعة

وأخيرًا، فى نفس الإدارة الأولى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الصين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من جوانزو اشتبه أحمد عمر عجمي مأمور الجمرك في راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سيد وأحمد مدحت فهمي مأمورى الجمرك تلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب.

قام وائل امبابي بتكليف أحمد مرسي وأحمد عبد الوهاب وفاطمة عبدة مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 50 علبة بداخل كل علبة عشرين أداة حقن مجهري و 3 أمبول و 4 قسطرة.

قام بالجرد والتحريز أحمد مجاهد وعماد سيد حسين و احمد عبد العزيز واسماء ممدوح مأمورى الجمرك تحت اشراف توني فكري مدير الحركة .

قرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى أرقام 192 و193 و194 و195 لسنة 2023

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.