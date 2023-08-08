استدرجتها وقيدتها.. إحالة سيدة سرقت حلق طفلة بالمرج لمحكمة الجنح

لم تتخيل الطفلة “مريم.م” ابنة الأربع سنوات بأن جارتها والتى كانت تشعر اتجاهها بكل الحب والحنان رتبت وخططت لسرقة الحلق الذهبي من أذنها بكل وحشية.



فترة صعبة عاشتها الطفلة عندما قامت المتهمة باستدراجها داخل شقتها بهدف شراء لها الحلوى وقامت بتقييدها وسرقة الحلق الذهبي من أذنها وهددتها بالقتل إذا أخبرت والدتها بما حدث، وبالفعل التزمت الطفلة الصمت خوفا منها حتى شعرت الأم بما يحدث لطفلتها ن خوف ورفض رؤية المتهمة أو الذهاب إليها وعلى الفور قررت تحرير محضر ضدها.



أقوال والده المجنى عليها

أقرت والدت المجنى عليها أمام الجهات المختصة بالمرج، بأن نجلتها كانت تحب التردد دائما لمنزل جارتهم لتلهوا وتلعب برفقة ابنها وبيوم الواقعة عادت الطفلة ويبدو عليها ملامح البكاء والحلق الذهبي ليس فى أذنها وبسؤال المتهمة أنكرت بمعرفتها بمكان الحلق أو من قام بخلعه من أذن طفلتها وبرفض الطفلة التردد عليهم مرة أخرى شكت الأم فيها وبدأت فى اطمئنان الطفلة واستدراجها حتى أقرت بقيام المتهمة بتقييدها وضربها وسرقة الحلق من أذنها.



أقوال المتهمة

أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بمنطقة المرج بارتكابها جريمة سرقة حلق المجنى عليها بعد تقييدها وضربها مبررة مرورها بضائقة مالية دفعتها في التفكير لاستدراج الطفلة وسرقة الحلق من أذنيها.

قرارات النيابة

أمرت نيابة المرج اليوم الثلاثاء، إحالة المتهمة بسرقة حلق ذهبي من أذن طفلة بمنطقة المرج بعد تقليدها وضربها لمحكمة الجنح.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم جارتها بالتعدى على نجلتها وسرقة الحلق من أذنها وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم ضبط المتهمة وبسؤالها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.