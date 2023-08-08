الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يؤكد أهمية الأنشطة والخدمات التي يقدمها فرع مكتبة مصر العامة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية الخدمات التي يقدمها فرع مكتبة مصر العامة للمواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع الوعي والثقافة لدى الطلاب وتدريب وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل في المجالات المختلفة وتحقيق أهداف المحور الثقافي باستراتيجية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى العمل على تغيير الصورة الذهنية لاقتصار دور المكتبات على القراءة فقط خاصة وأن مكتبة مصر العامة تتمتع بإمكانيات متميزة وتنظم العديد من الفعاليات والأنشطة مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات والهيئات سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية في التنظيم وزيادة الفعالية والتواجد وتقديم الاستفادة للجميع وذلك لخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات واكسابهم مهارات وخبرات مما يساعد علي بناء عقول بشرية وبناء الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال لقاءه بهاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة في أسيوط.

وقد تناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه من فعاليات وأنشطة خلال الفترة الماضية ، ومناقشة ما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة سواء داخل مقر الفرع بحي شرق أسيوط أو المكتبة المتنقلة خاصة تزامناً مع الإجازة الصيفية وانتهاء امتحانات العام الدراسي.

وأعلن محافظ أسيوط ، عن تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة التي يتم تنظيمها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني على أن يتم تنظيم المزيد من الفعاليات والتدريبات والبرامج الترفيهية وورش العمل وفقاً للامكانات المتاحة لافتاً إلى تنفيذ برامج ثقافية ترفيهية للطلاب والتلاميذ وورش تدريبية على الحرف اليدوية لخدمة الفتيات والمرأة المعيلة وغيرها من الأنشطة التي يتم تنفيذها بشكل لائق خاصة وأن المكتبة تحتوي على مركز تدريب علي علوم الحاسب واللغات والقاعات الملحقة بالمكتبة ونادي للطفل لتنمية مهارات الأطفال ومركز تدريب علي علوم الحاسب واللغات فضلاً عن كتب وموسوعات ومخطوطات تاريخية ومراجع عملية وبحثية وإصدارات مختلفة متاحة للقراءة في شتى مجالات الحياة داعياً فئات المجتمع خاصة الشباب بالمشاركة والإهتمام بالجانب الثقافي والذي يسهم بشكل رئيسي في تكوين هوية الشخص وصقل عقول النشء منذ الصغر بمختلف العلوم الإنسانية.

WhatsApp Image 2023-08-08 at 3.05.50 PM (1)
WhatsApp Image 2023-08-08 at 3.05.50 PM (1)
WhatsApp Image 2023-08-08 at 3.05.50 PM
WhatsApp Image 2023-08-08 at 3.05.50 PM
استراتيجية مصر 2030 التنسيق مع الجهات المعنية الجهات المعنية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الصورة الذهنية الفترة الماضية الفعاليات والأنشطة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المجالات المختلفة المحور الثقافي امتحانات العام الدراسي

الأكثر قراءة

عروس البحيرة تفجّر مفاجأة بشأن اختلاق زوجها "واقعة العضو الذكري" (خاص)

زوج "رانية" صاحبة منشور “مندوب الشحن”: "ضفرها بمليون واحدة من اللى اتريقوا عليها"

30 مليون جنيه تنهى الأزمة.. الزمالك يسجل قائمته الأولى باتحاد الكرة

هل يعود داعش إلى سوريا مجددا بعد هجوم الرقة؟ خبير عسكري يجيب (خاص)

برلمانية: "العفو عن محبوسين" يؤكد حرص الرئيس على دعم الحوار الوطنى

تنسيق كلية حقوق 2023 بالنسبة المئوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال