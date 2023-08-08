الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة المنوفية": الكشف على أسنان 269 ألف حالة منذ يناير الماضي

أسنان
أسنان

أعلن الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن الكشف على 253193 حالة أسنان بالإدارات و12204 حالة بالمستشفيات، في إطار زيادة التردد ورفع معدلات الأداء وذلك في الفترة من يناير حتى يونيو ٢٠٢٣. 

وتنوعت الحالات  بين خلع، حشو بأنواعه، حشو عصب، وكحت جير، بالإضافة لإجمالي ترددات بالفترة المسائية (3044) حالة، كما تم إجراء عمليات حشو عصب للأطفال تحت تخدير كلي بإجمالى (82) عملية وتفعيل خدمة جراحة الوجه والفكين بمستشفيات المخ والأعصاب بشبين الكوم، منوف، بركة السبع، أشمون.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الشكر للجميع لإخلاصهم وتفانيهم في العمل وفي المتابعة المستمرة لتوفير أفضل خدمة طبية متميزة للمواطنين متمنياً لجميع العاملين بالمجال الصحي المزيد من التفوق والنجاح  بقيادة الدكتورة جمالات الفقي.        

إجراء عمليات الإدارة العا الاربعاء المقبل اطفال الصحة بالمنوفية المبادرات الرئاسية

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