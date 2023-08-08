لوسى: كتابات أسامة أنور عكاشة تترك أثرًا عظيمًا فى النفس

قالت الفنانة لوسي إنها سعيدة بالمشاركة في الفيلم الوثائقي عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، موجهة الشكر للشركة المتحدة والقائمين على القناة الوثائقية على هذا الفيلم.

وأضافت أنها لم تتردد لحظة في المشاركة في هذا العمل، وحرصت على سرد كل كبيرة وصغيرة عن أسامة أنور عكاشة، ليستفيد منها الأجيال الجديدة من الكتاب والفنانين كما استفادت هي من العمل معه.

وقالت الفنانة لوسي، إنها كان لها نصيب كبير من العمل مع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وكان يمثل لها الكثير على المستويين الفني والشخصي، وكان له فضل كبير في شهرتها على المستوى الدرامي.

وأكدت أن التعامل مع أسامة أنور عكاشة وقراءة كتاباته المختلفة منحها رؤية فنية عالية، لأنه كان محنكًا بشكل كبير وكل حرف يكتبه كان بمثابة عزف إذا قمت بحذف جملة واحدة لأي شخصية يختل الحوار بالكامل، موضحة أن أعمال الكاتب الراحل لا تقارن بأي أعمال أخرى.

وأوضحت لوسي أنها كانت دائمًا ما تحرص في دخول أي تجربة فنية جديدة بعد التعامل مع أسامة أنور عكاشة على انتقاء أفضل هذه الأعمال، لأنه أضاف لرصيدها الفني الدرامي بشكل كبير.

وأردفت: أسامة أنور عكاشة كان حريصًا على منح كل ممثل حقه في أي عمل أو تجربة يقدمها، معربة عن افتقادها له كإنسان وكاتب.

وأشارت لوسي إلى أن مشاركتها في المسلسل الملحمي ليالي الحلمية أعطاها ثقلًا كبيرًا، خاصة أنها كانت في بدايتها الفنية، وأكدت أن ليالي الحلمية أرست لحقبة تاريخية من الصعب أن يقوم أي كاتب بجمعها بهذه الطريقة المحترف.

وأوضحت لوسي إلى أن سيناريو وحوار وكتابة الراحل أسامة أنور عكاشة تترك في النفس أثرًا عظيمًا، فصعب أن تنسى جمله الحوارية في مختلف أعماله، مشيرة إلى أن أعماله ظلت لفترة طويلة إحدى أيقونات شهر رمضان.

وأكدت الفنانة لوسي أنها لم تستطع رفض أي عمل طلبها فيه الراحل أسامة أنور عكاشة.